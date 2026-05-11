Българската православна църква почита днес паметта на Светите братя Кирил и Методий, които по-късно са канонизирани за светци от родното духовенство.
На името на първия е наречена създадената по-късно азбука, която става основа на всички славянски езици - "кирилица".
Имен ден празнуват Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методи и Методий.
11 май е професионален празник на библиотекарите, а също и патронен празник на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и на Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ".
Църквата почита светите братя и като едни от светите Седмочисленици, считани са за равноапостоли.
Св. Методий е роден през 810 година, а Св. Константин - през 827 година. В края на живота си той приема името Кирил. През 862 или 863 г. Константин-Кирил Философ създава първата българска азбука - глаголицата. С глаголицата се слага началото на голямото просветителско и книжовно дело на Св. св. Кирил и Методий.
Двамата братя превеждат от гръцки на старобългарски език някои от най-необходимите за богослужението книги: т. нар. Изборно евангелие, Хризостомовата (Златоустовата) литургия, Служебник (молитви и четива за различните църковни служби), части от Псалтира и Требника. С това полагат основите на старобългарския литературен език.
През 1851 г. в Епархийското училище "Св.св. Кирил и Методий" за първи път денят се чества и като Празник на българската просвета.
По нов стил празникът се отбелязва на 24 май, а през последните години все по-усилено се налага идеята именно този ден да бъде обявен за национален празник на България.
