"Голямото предизвикателство пред кабинета ще бъде да направи бюджет, който наистина защитава тези, които имат реална нужда, най-слабите, уязвимите в обществото, връща известна финансова дисциплина и инвестира в развитие, за да има конкурентоспособна, продуктивна икономика". Това заяви бившият министър-председател и бивш президент на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев в коментар в предаването "Тази неделя“ на bTV за основните икономически и политически предизвикателства пред новото управление.

Според Станишев кабинетът ще бъде изправен пред едновременното решаване на три тежки задачи – овладяване на бюджетните дефицити, справяне с инфлационния натиск и запазване на конкурентоспособността на икономиката в условията на сериозна международна нестабилност.

"Въпросът е много сложен. Особено когато кризата в Близкия Изток и блокирането на Ормузкия проток не са приключили, а тенденцията за нарастване на цените на петрола и изобщо на природните продукти продължава.“, заяви той.

По думите му дори при бързо политическо решение на конфликта икономическите последици няма да бъдат преодолени бързо.

Сериозен риск пред кабинета е комуникацията

"В такава ситуация сериозен риск е комуникацията с хората – нужен е честен разговор за предстоящите непопулярни решения, а като че ли липсва нагласа за това.“, коментира Станишев.

Той посочи, че ще бъде трудно да се отговори и на очакванията на "шарената“ структура на избирателите на ПБ – всяка от групите очаква различни действия от страна на кабинета. "Но грешки ще бъдат прощавани дотогава, докато правителството остане вярно на обещанието си да разгражда модела на статуквото.“

Не очаквам Радев да е втори Орбан на европейската сцена

На въпрос дали Румен Радев може да се превърне във "втори Орбан“ в Европейския съюз, Сергей Станишев заяви, че очаква по-активно и по-самостоятелно отстояване на българските интереси, но не и политика на блокиране.

"Очаквам по-отчетливо да се поставят българските интереси, защото ние някак си с годините станахме прекалено послушни. Няма началници в Брюксел. Ние сме пълноправен и равноправен член на Европейския съюз и трябва по-категорично да заявяваме нашите виждания и интереси. Не очаквам премиерът да бъде блокиращ. По-автономен бих казал.“

Изправени сме пред исторически бюджетни дефицити

По думите му през последните години политическите партии са натрупали сериозни бюджетни дефицити чрез непрекъснато увеличаване на публичните разходи.

"Всички партии се опитаха, образно казано, да подкупят своите избиратели, давайки повече пенсии, средства за общините, заплати и всичко останало. И стигнахме до бюджетни дефицити, исторически дефицити, бих казал.“

Победата на Радев дойде от гнева срещу статуквото

Станишев смята, че победата на Прогресивна България е резултат от натрупаното обществено разочарование от политическия модел през последните години.

"Цялата политическа система показа абсолютно безплодие, неспособност да създаде устойчиво правителство с ясни приоритети. И освен това да решава основния проблем, който възникна още с протестите 2020 година – как да се отстрани статуквото и да се даде някакво ново начало на България.“

По думите му различните партии, получили обществено доверие през последните години, постепенно са правили компромиси точно със статуквото и затова са били наказани от избирателите.

"Всички, които участваха по един или друг начин в този процес, бяха наказани със съответната степен на тежест.“

Той отбеляза, че подкрепата за Румен Радев е дошла от изключително различни групи избиратели. "Ако видите структурата на вота, президентът Радев получи подкрепа от избиратели от "Възраждане“, през ПП, ГЕРБ до БСП.“

Според него хората са дали персонален вот за Радев като алтернатива на целия политически модел. Станишев посочи, че в последните дни на кампанията е имало силна мобилизация в полза на "Прогресивна България“.

"В деня на вота видяхме много рязко нарастване на резултата на Прогресивна България. Очевидно хората са видели, че промяната е възможна и са решили да я подкрепят.“

На тези избори БСП плати сметката за грешките си от последните 10 години

В анализа си Станишев отдели специално внимание и на състоянието на Българска социалистическа партия и необходимостта от модернизация на левицата.

Според него БСП е платила тежка цена за вътрешните конфликти, чистките и обръщането към миналото.

"При Нинова започнаха тежки вътрешни борби, чистки и всичко останало. Много от хората, които бяха в БСП или свързани с партията, сега ги намираме в Прогресивна България — бяха или изгонени, или буквално изтласкани от левицата.“

По думите му партията постепенно е започнала да изглежда като формация без убедителна визия за бъдещето.

"БСП се обърна назад, към миналото и към емоцията на носталгията. И стана в очите на много хора партия с богато минало, но с неясно бъдеще.“

Станишев смята, че левицата може да възстанови ролята си само ако започне да говори за новите социални и икономически проблеми. "Изкуственият интелект навлиза толкова бързо в икономиката, че хората се страхуват за бъдещата си работа и за това кои професии ще изчезнат.“

Той очерта като ключови теми за БСП защитата на работните места, модернизацията на образованието и преквалификацията, защитата на трудовите права в условията на дигитализация и дистанционна работа, както и справедливото заплащане.

"Дигитализацията и дистанционната работа размиват границата между традиционните осем часа работа и личното време за семейството. Всичко става много по-плаващо.“

По думите му столетницата трябва да се обърне към новите поколения и към новите социални групи на работещите хора.

"БСП трябва да се отвори към нови слоеве работещи хора, с конкретни предложения и модерна социална политика. Светът се променя твърде бързо, за да гледаме само назад.“, заяви Сергей Станишев.