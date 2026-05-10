Част от хората, които досега са подкрепяли "Възраждане“, са пренасочили доверието си към проекта на Румен Радев с очакването той да реализира политиките, за които партията говори от години. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от "Възраждане“ Цончо Ганев пред БНТ.

Според него ролята на партията като опозиция не се променя, а причината за отлива на избиратели е очакването, че политиките на "Възраждане“ могат да бъдат реализирани по-бързо чрез новото управление.

"Това, че ние сме опозиция и в този парламент, в качеството си на хора, които предлагат алтернативни решения, но конкретни решения за развитието на страната, доведе до това, че хората, които до този момент бяха гласували за нас, решиха, че в лицето на Румен Радев те ще видят изпълнител на тези политики, за които ние говорим от години.“

Като примери за тези политики Ганев посочи запазването на лева, подкрепата за малкия бизнес и позицията срещу помощта за Украйна.

По думите му част от избирателите са решили да дадат шанс именно на Радев да приложи тези идеи.

"Част от хората, които гласуваха за нас, решиха да дадат мандат на Радев, за да ги реализира.“

Ганев подчерта, че според него президентът никога не е заявявал, че ще върне лева, а напротив — в програмата си е декларирал подкрепа за европейския път на страната.

Той коментира още, че още от първите дни на новото управление се очакват конкретни действия за овладяване на цените. По думите му "Възраждане“ вече са внесли свои предложения, свързани с намаляване на ДДС върху основни стоки, горива и лекарства.

"Едно от нещата, които може да направи веднага правителството, което ние сме го предложили — ако го реализират, добре е дошло за всеки един българин — това е малката потребителска кошница, в която се включват всички належащи неща за прехрана, като хляб, мляко, месо. Всичко това, което имаме като електроенергия. И ДДС-то за това се свали. Ние сме направили конкретно предложение, за да се овладее този шок с най-високо поскъпналите цени за горивата — да се намали ДДС-то за горивата. Защото това касае всеки един от нас. Касае инфлацията. Това са конкретни стъпки. Когато намалиш ДДС-то за лекарствата, когато имаш регулиран пазар за лекарствата, можеш да свалиш веднага цените на лекарствата. Това ще облекчи изстрадалия български народ. Дали ще го направи правителството? Дълбоко се съмнявам, но предстои да видим.“

Според него настоящата политическа ситуация е безпрецедентна от времето на управлението на Иван Костов насам, тъй като управляващите концентрират сериозна власт.

"Държиш парламента с абсолютно мнозинство, Министерския съвет държиш, ще овладееш съдебната система, главния прокурор ще назначиш и всичко това с цялото влияние в обществото — очакват се бързи резултати.“

По темата за съдебната реформа заместник-председателят на парламента коментира, че смяната на Висшия съдебен съвет сама по себе си не представлява реална реформа. Според него истинска промяна би била ограничаване на функциите на главния прокурор.

Въпреки това Ганев остави отворена възможността "Възраждане“ да участва в разговори по темата.

"Ако бъдем поканени на разговори, ще проведем нужните разговори и ще решим дали да подкрепим "реформата“ със смяната на ВСС. Това предстои и зависи от управляващите, които имат 131 депутати.“

Ганев коментира и т.нар. "домова книга“ за избор на служебен премиер, като призова управляващите да върнат стария ред.