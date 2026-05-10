Варненецът Станислав Златарев си е поставил свръхчовешката задача да направи 45 000 коремни преси в рамките на 58 часа. Събитието се провежда в село Овчага, в близост до дома на претендента.

Минути преди да стартира хронометъра, Станислав сподели в ефира на "Събуди се" по NOVA, че не е спазвал специфичен тренировъчен режим за конкретния опит, а разчита на дългогодишната си спортна форма. За да постигне целта си, варненецът ще прекара общо 60 часа върху специално изградена за целта платформа. Условията на рекорда са изключително сурови – той категорично няма да спи през цялото време.

По регламент има право да се храни и да прави кратки паузи на всеки 55 минути, по време на които може да получава възстановителен масаж. За да издържи на огромното физическо натоварване, Станислав ще влиза във фризер с температура на водата между 0 и 1 градус.

Каузата зад опита за рекорд е изцяло благотворителна.