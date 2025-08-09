ЗАРЕЖДАНЕ...
|Български водолаз изчезна в Охридското езеро
Днес около 13:15 часа местно време в полицейското управление в Охрид е получено уведомление, че 52-годишният И.Т. от Република България е изчезнал, докато се е гмуркал на дълбочина 89 метра.
Веднага след сигнала е започната операция по издирване на българина, в която вземат участие екипи на полицията в Лейк, Червения кръст и водолази от водолазния клуб "Амфора".
"В момента се предприемат интензивни мерки за издирване на водолаза, а обществеността ще бъде допълнително информирана след получаване на нова информация", се посочва в съобщение на властите.
Обновена църква в Бургас отваря врати
19:42 / 09.08.2025
Пети хеликоптер се включи с гасенето на огнения ад в Сунгурларско...
19:31 / 09.08.2025
Изпращаме седмицата с много слънце и перфектни условия за плаж
19:09 / 09.08.2025
Два шведски самолета също се включват в гасенето на огнения ад кр...
17:20 / 09.08.2025
21 напълнолетни бяха засечени по нощните заведения по морето
16:15 / 09.08.2025
Съдът в София реши за тримата, които пласираха фалшиво евро
16:07 / 09.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
