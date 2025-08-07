Български военен контингент заминава за участие в стабилизиращите сили на НАТО в Косово

© Министерство на отбраната "Помнете, че в Косово вие представяте България пред съюзниците в НАТО и представяте Алианса пред местното население и власт“, заяви заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов днес, 7 август, на церемонията по изпращането на български контингент за участие в операцията на стабилизиращите сили на НАТО в Косово. Събитието се състоя в Шумен.



"Част от вас са били на мисия. Не се предоверявайте на мисълта: "Бил съм там, правил съм го“. Мисия с мисия не си приличат, дори ден с ден не са еднакви. Обстановката в Косово се променя бързо, понякога в рамките на часове. Бъдете готови да реагирате адекватно. Спазвайте стандартните процедури и заповедите на вашите командири“, обърна се генерал-лейтенант Попов към военнослужещите.



Военното формирование от Въоръжените сили на Република България в състава на регионално командване "Запад“ в стабилизиращите сили на НАТО в Косово включва 97 военнослужещи, от които 90 мъже и 7 жени. Контингентът ще изпълнява задачи в силите на Алианса в Косово до февруари 2026 г.



Контингентът се води от подполковник Иван Комитов, който ще изпълнява и длъжността началник щаб на регионално командване "Запад“ в стабилизиращите сили на НАТО в Косово.



Основната част от военното формирование е сформирана от 29-и механизиран батальон от състава на 5-о бригадно командване - Плевен, допопълнен с военнослужещи от 61-ва механизирана бригада - Карлово, 4 артилерийски полк - Асеновград, военнослужещи от Съвместното командване на силите, Военно медицинска академия и Военна полиция - Варна.



"Днес изпращаме контингент за участие в състава на стабилизиращите сили на НАТО в Косово, формиран и подготвен именно от 29-и механизиран батальон. Лятото е горещо за батальона в пряк и преносен смисъл. Горещо е и за стотиците военнослужещи от Българската армия, които участват в гасенето на пожари в цялата страна“, подчерта заместник-началникът на отбраната.



Той изтъкна също, че преди броени месеци 29-и механизиран батальон е предал щафетата на 4-ти механизиран батальон като част от Многонационалната бойна група на Алианса на наша територия с рамкова държава Италия. "За демонстрирания професионализъм личният състав на двете военни формирования получи висока оценка от командването на многонационалната бойна група. Двата батальона от 5-то бригадно командване повишиха оперативната си съвместимост и допринесоха за нарастването на отбранителния потенциал на Югоизточния фланг на НАТО“, отбеляза генерал-лейтенант Попов.