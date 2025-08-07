Новини
Чакан ден за пенсионерите
Автор: Цвети Христова 08:59
©
Изплащането на пенсиите през август т.г. чрез пощенските станции ще започне на 7 август (четвъртък) и ще завърши на 20 август (сряда). Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 август 2025 г.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 август (петък).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.



Статистика: