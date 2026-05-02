Докато зимните инфекции отшумяват, в страната се регистрира притеснителен ръст на случаите на морбили, варицела и респираторно-синцитиален вирус. Инфекционистът д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Бернския университет, предупреждава, че основната причина за разпространението на морбили е ниското ваксинационно покритие.

Експертът подчертава, че преминаваме от сезонни към целогодишни заболявания, което изисква постоянна бдителност.

Д-р Илиев категорично развенчава мита за връзката между ваксините и аутизма, като припомня, че теорията на Андрю Уейкфийлд е напълно опровергана и дискредитирана. Сериозен риск за здравето представляват и фалшивите сертификати за имунизация, които подкопават колективния имунитет.

Специално внимание трябва да обърнат хората със сърдечно-съдови и други хронични заболявания. Резките температурни амплитуди могат да влошат състоянието им, затова лекарят напомня за стриктен прием на предписаните лекарства.

По отношение на имунната система, инфекционистът е категоричен, че няма научни доказателства в подкрепа на широко рекламираните хранителни добавки. Вместо тях, той препоръчва пет изпитани метода за здраве:

Повече сън и ограничаване на стреса;

Балансирано хранене;

Редовна физическа активност;

Ограничаване на алкохола;

Спиране на тютюнопушенето.

Д-р Илиев коментира пред bTV и състоянието на българското здравеопазване, като призова за спешни реформи. Според него са необходими мерки с незабавен ефект за пациентите, дългосрочна устойчивост на системата и ефективно спиране на финансовите "течове“.