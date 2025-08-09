Новини
Домашен арест за петима от задържаните във Велико Търново рокери
Автор: ИА Фокус 21:05Коментари (0)36
© БНТ
Петимата задържани от рокерския клуб "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново днес бяха пуснати под домашен арест. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за рекети, грабежи, побои и принуда, която е действала на територията на цялата страна от 2014 година.

Групата беше разбира в четвъртък като общо бяха задържани 12 души. За 5 от тях, сред които и ръководителите на бандата, Окръжната прокуратура във Велико Търново поиска днес най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", предава БНТ.

В съдебната зала от защита им заявиха, че прокуратурата няма доказателства за организирана престъпна група, няма данни и за техни криминални прояви и след 2018 година, а трима от тях имат здравословни проблеми и затова поискаха по-лека мярка.

След 4 часово заседание, съдът определи да наложи домашен арест и за петимата. Останалите членове на бандата още вчера бяха пуснати под гаранция.








