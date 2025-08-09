Новини
Единият от издирваните за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас се предаде
Автор: ИА Фокус 15:36
© ГДБОП
Един от основните издирвани във връзка с най-голямата досега разкрита нелегална фабрика за цигари в България – Николай Перчемлиев – се е предал на органите на реда. Това съобщава NOVA. 

Той беше обявен за общодържавно издирване след акцията в свиленградското село Момково, при която в подземно помещение под кравеферма с площ около 1 000 кв. м бяха открити над 100 милиона цигари без бандерол.

Перчемлиев е представил медицински документи, че е бил на лечение в болница. Съдът му е наложил мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 8 000 лева.

По време на издирването бяха арестувани и съпругата му, и баща му, които впоследствие бяха освободени срещу гаранция от по 6 000 лева.

Властите все още издирват друг заподозрян – Стойчо Зарахиев Иванов. По делото е привлечен и шофьор, на когото е наложен домашен арест.

Всички обвиняеми са разследвани за държане на акцизни стоки в особено големи размери.



