|Голяма промяна, която засяга таксите при теглене от банкомат!
Промените влизат в сила от 7 октомври 2025 г.
Новите правила важат за "платежна сметка за основни операции“.
Българите ще могат да извършват и до три безплатни банкови превода месечно, включително през онлайн банкиране. За този вид сметки отпадат и месечните такси за обслужване.
Ключово условие, за да се възползва човек от тези облекчения, е по сметката да постъпват единствено средства от заплати, пенсии, социални помощи, обезщетения или стипендии. Това означава, че ако по нея постъпят пари от друг източник, като например продажба на имот, или ако собственикът реши сам да внесе пари в брой, сметката губи правото си на безплатни услуги.
