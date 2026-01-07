Ивановден е! Българската православна църква почита паметта на Свети Йоан Кръстител – последния старозаветен пророк, който кръщава Исус Христос в река Йордан.Йoaн ce paждa пoлoвин гoдинa пpeди Иcyc Xpиcтoc и пpeдpичa идвaнeтo нa мecиятa нa зeмятa, зaтoвa e пoзнaт oщe ĸaтo Πpeдтeчa.Ивановден е празник на кумството. Народните обичаи повеляват кумовете или деверът да "къпят“, пръскайки публично с вода младоженците, които са сключили брак преди една година.Не само обичаите на Йордановден, но и тези на Ивановден, се свързват с водата. На 7 януари момци и моми се къпят в ледената вода за здраве. В Югозападна България празникът е известен още като Женски Водици - при него в ритуалното къпане участват не само младоженките, но и малките момиченца.Стара българска традиция, която се спазва и до днес в някои части на страната, е извиването на буйни хора около реки и езера. Според народните вярвания този обичай гони злите сили и увеличава плодородието през настоящата година.Побратимяването е друг важен ритуал. Той се свързва с ходенето на гости, което според народните вярвания на този ден може да е без покана. Важно е да се поиска благословия от майката на момчето, в чийто дом се ходи на гости. След това стопанката на дома дарява побратимите с паричка и с китка, вързана с червен конец.Според народните вярвания се счита за лоша поличба, ако празнуващият имен ден, няма гости на този ден. Трапезата на Ивановден трябва да се богата, за да е изобилна годината - слага се свинско с кисело зеле, ястия с жито, сушени плодове.На Ивановден не трябва да се дават и вземат пари назаем - вярва се, че това ще ви лиши от късмета и цяла година ще сте без пари. На този ден не трябва да се мързелува - според народните вярвания този, който мързелува на Ивановден, няма да има късмет през цялата година. Но също така на Ивановден не трябва да се извършва тежка физическа работа. Забранено е да се чисти. Вярва се, че след първия водосвет не трябва да се мие и чисти, за да не се "отмие" късметът.Също така на този ден трябва да се въздържате от негативни думи и коментари.Честит празник!