Изготвят се карти на районите със значителен риск от наводнения
Автор: Илиана Пенова 20:38
Министърът на околната среда и водите Манол Генов възложи на четирите Басейнови дирекции – Дунавски район (гр. Плевен), Черноморски район (гр. Варна), Източнобеломорски район (гр. Пловдив) и Западнобеломорски район (гр. Благоевград) – да изготвят и предоставят комбинирани карти на районите със значителен потенциален риск от наводнения.

Картите ще обединяват данни от кадастралната карта, сателитни изображения и извадки от специализирани карти в подходящ мащаб, с цел да се осигури по-добра визуализация и анализ на уязвимите територии.

Приоритетно изпълнението на задачата започва в Басейнова дирекция "Черноморски район“ – Варна, където ще бъде приложен пилотният модел за интегриране на пространствените данни.

Мярката е част от усилията на МОСВ за повишаване на ефективността на управлението на водите и превенцията на рисковете от наводнения в цялата страна.



