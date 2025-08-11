ЗАРЕЖДАНЕ...
|КЗД се заема с Ryanair: Проверява ги за дискриминация и тормоз над дете с увреждане
"Предлагам да бъде образувано производство пред Комисията за защита от дискриминация с основание чл. 50, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, като се установи дали са налице предпоставки за установяване на пряка дискриминация /под форма на тормоз/ и налице ли е неправомерен отказ от услуга по смисъла на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация от страна на пилота по отношение на лице с увреждане, след което да наложи предвидените от закона наказания“, се посочва в доклада.
"Считам, че действията на превозвача и персонално на пилота, отказал да допусне до въздухоплавателното средство дете с увреждане, като не са взети предвид спецификите на инвалидната количка с която се придвижва, са в пряко нарушение на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация във връзка с предоставяне на транспортна услуга по признак "увреждане“, посочва Божова.
Председателят на Комисията припомня, че според изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи.
Според Божова е засегнато и правото по чл. 19, буква б) от Конвенцията за правата на хората с увреждания /КПХУ/, която определя правото на хората с увреждания да имат "достъп“ до различни услуги, като същата е ратифицирана, както от Република България, така и от Европейския съюз с всички, произтичащи от това правни последици.
