КЗД се заема с Ryanair: Проверява ги за дискриминация и тормоз над дете с увреждане
Автор: Петър Дучев 10:07
©
Комисията за защита от дискриминация ще извърши проверка по случая със сваленото от самолет дете. Комисията се самосезира по доклад на председателя Елка Божова.

"Предлагам да бъде образувано производство пред Комисията за защита от дискриминация с основание чл. 50, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, като се установи дали са налице предпоставки за установяване на пряка дискриминация /под форма на тормоз/ и налице ли е неправомерен отказ от услуга по смисъла на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация от страна на пилота по отношение на лице с увреждане, след което да наложи предвидените от закона наказания“, се посочва в доклада.

"Считам, че действията на превозвача и персонално на пилота, отказал да допусне до въздухоплавателното средство дете с увреждане, като не са взети предвид спецификите на инвалидната количка с която се придвижва, са в пряко нарушение на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация във връзка с предоставяне на транспортна услуга по признак "увреждане“, посочва Божова.

Председателят на Комисията припомня, че според изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи.

Според Божова е засегнато и правото по чл. 19, буква б) от Конвенцията за правата на хората с увреждания /КПХУ/, която определя правото на хората с увреждания да имат "достъп“ до различни услуги, като същата е ратифицирана, както от Република България, така и от Европейския съюз с всички, произтичащи от това правни последици.








