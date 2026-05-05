С покачването на температурите все по-често се случва да се натъкнем на кърлеж след разходка на открито. Освен за хората, те са опасни и за животните, тъй като пренасят микроби и зарази, причиняващи болести. Международната организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ сподели за Burgas24.bg полезни съвети как да предпазим домашните си любимци от тях.

Експерти изчисляват, че всеки четвърти кърлеж е носител на патогени, причинители на зарази, засягащи кръвта. Броят на инфекциите с лаймска болест, кърлежов енцефалит и бабезиоза, след ухапване от кърлеж, нараства в световен мащаб.

Бабезиозата, известна още като кучешка бабезиоза, се предава от така наречения "блатен кърлеж“. Първите симптоми включват изтощение и липса на апетит. Без лечение болестта може да доведе до анемия, придружена от треска и летаргия. ЧЕТИРИ ЛАПИ съветва, при подобни симптоми на животното, незабавно да се посети ветеринар.

Същото важи и за енцефалита, пренасян от кърлежи (TBE). Слабостта и сънливостта са ранни предупредителни сигнали, последвани от симптоми като висока температура и гърчове. Заболяването най-често се диагностицира при животни с ниска имунна система. В ранните си стадии то може да се лекува с антибиотици. Без лечение обаче, може да доведе до сериозни пристъпи на треска, силно изтощение, умора и възпаление на ставите, а в краен стадий - до парализа. Ваксинацията е препоръчителна, но, за съжаление, тя не гарантира 100 % защита.

Кърлежите се срещат най-често във високите треви

Първите кърлежи за сезона стават активни с лекото повишаване на температурите, обикновено още през март, когато градусите вече надхвърлят 8°C.

Според експертите, затоплянето и влагата стимулират развитието на кърлежите. Това е причината в момента да наблюдаваме истински бум на ухапванията от кърлежи.

Паякообразните насекоми се срещат най-често в широколистни и смесени гори, треви и папрати на височина до 1,5 метра. Кърлежите нямат очи, но разполагат със специален сензор (Органът на Халер), който им позволява да откриват своите жертви по миризмата, топлината и издишания въглероден диоксид. След като се закачат, те могат да се хранят от животното гостоприемник дни наред, преди да се махнат от него.

Важно: проверявайте Вашия домашен любимец след всяко излизане навън!

Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ препоръчва на собствениците на домашни любимци да преглеждат обстойно тялото им след всяка разходка или време, прекарано на открито. Не винаги кърлежите се забелязват навреме, затова прегледът трябва да се извърши посредством леко погалване по цялото тяло, като се следи за малки издутини. Ако забележат кърлеж, то той трябва да бъде премахнат веднага.

Какъв продукт да изберем?

На пазара съществуват редица продукти, които могат да предпазват домашните любимци от набезите на малките кръвопийци под формата на пипети, нашийници и хапчета. Някои от тях имат репелентно действие и против други насекоми като комари. Капките от пипетите се нанасят върху кожата на врата и плешките, където животното не може да ги оближе. Предлагат се и продукти, които едновременно защитават от кърлежи и ги унищожават.

Препоръчително е стопаните да внимават с инсектицида "Перметрин" - кучетата понасят това вещество много добре, но то е токсично за котките. ЧЕТИРИ ЛАПИ напомня на стопаните да четат внимателно листовките и да не използват еднакви продукти за кучета, котки и зайци.

Всеки продукт има срок на годност, който внимателно трябва да се следи. ЧЕТИРИ ЛАПИ съветва стопаните да се консултират с ветеринарен лекар, който да препоръча продукт за специфичните нужди на тяхното куче или котка. Също така в много зоомагазини има и ветеринарни аптеки, където стопаните могат да получат компетентни консултации.

Важно за котките!

За котки се препоръчват спот-он пипети, дъвчащи таблетки за външни паразити или пудра. Само пудрата, шампоаните и спрейовете предназначени за козина, трябва да се нанасят директно върху козината на животните. Нашийниците против бълхи и кърлежи при котки не се препоръчват, тъй като нашийникът може да се закачи, когато четириногите се катерят някъде.