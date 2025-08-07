Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Как се унищожават контрабандните цигари и заловените наркотици?
Автор: ИА Фокус 20:12Коментари (0)94
© Агенция
Над 3 тона наркотици и около 40 милиона къса цигари и тютюневи изделия са унищожили в Агенция "Митници" само за една година. Това показват данни, изготвени за NOVA. 

Контрабандните цигари и наркотици основно се държат в складове на Агенция "Митници". Практика е помещенията на откритите нелегални фабрики да се запечатват и там да се пазят намерените нелегални късове цигари. За миналата година Агенция "Митници" са унищожили около 40 милиона къса цигари и единични бройки тютюневи изделия, над 7000 кг тютюн за пушене, за наргиле и други видове и 3635 кг наркотични вещества.

"За задържани стоки с висока стойност има различни степени на охрана и винаги се избира този, който предполага за съответната стойност и стока", каза говорителят на агенцията Вяра Генова.

Унищожаването на цигари или тютюн за пушене трябва да бъде извършено, така че да не могат да бъдат използвани повече. Спазват се и екологични правила.

"За тютюневите изделия винаги се предвижда унищожаваме, защото не е ясно къде и как са произведени и не може да бъде доказано, че са безопасни за употреба", обясни Генова.

Машина за производство на цигари се съхранява в един от складовете на Агенция "Митници". Иззета е като веществено доказателство по досъдебно производство.

"Наркотиците се унищожават в инсинератор, като там целта е да няма дим, който да се получи при изгарянето. Специфичното за наркотиците, че е необходима специална инсталация, в която се прибавят и други видове отпадъци, за да се контролира температурата на горене", разказа Вяра Генова.

По закон огромните количества дрога не се държат с години, както други веществени доказателства.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безпла...
20:11 / 07.08.2025
Георги на излизане от ареста: Искам да си видя детето, нищо друго...
19:10 / 07.08.2025
КРС с важен апел към местната власт във връзка с пожарите в стран...
17:35 / 07.08.2025
Българските проститутки вече таксуват в евро
16:43 / 07.08.2025
Прокуратурата се зае с убийството на кап. Марин Маринов
16:45 / 07.08.2025
Джартов: Пожарът в Харманли е унищожил близо 30 000 декара площ
16:10 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
България в еврозоната
Зверство срещу 18-годишно момиче
Войната в Украйна
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: