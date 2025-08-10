Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година

© След приемането на България в еврозоната и изчерпването на една от основните теми за онези, които целят саботаж и разединение, за тях не остана нищо друго, освен да се вкопчат в поредния сюжет, насочен към всяване на раздор в обществото. Това написа в социалните мрежи народният представител от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов.



Рано сутринта в неделния ден отново станахме свидетели на некоректното, популистко и внушаващо неистини говорене на разединителя на българското общество президента Румен Радев. Той не закъсня да се включи в поредната измислена тема, лансирана от неговите политически "рожби“ ПП-ДБ, които малко след като лично създаде, сам нарече "шарлатани“.



Този път Радев коментира изкуствено създаденото напрежение от ПП-ДБ относно промените в Закона за държавната собственост. Президентът и неговите съмишленици би трябвало да са наясно, че с тези промени не се предвижда "разпродажба“ на държавни имоти, а прехвърлянето им към общините в Република България. Това е мярка, която ще сложи край на разрухата на множество имоти в цялата страна.



Въпреки това, Радев внуши, че заради влизането на България в еврозоната държавната хазна била "изпразнена“ и затова кабинетът търсел пари, "разпродавайки държавата“.



Популистка лъжа! Радев може да бъде спокоен, че ние от "ДПС-Ново начало", като отговорна политическа сила, няма да допуснем държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било. Ще настояваме те да бъдат прехвърлени на общините, които имат възможност и капацитет да се грижат за тях.



По думите на Радев това щяло да бъде "най-големият грабеж от 90-те години насам“. Това е типично изказване, целящо да всява смут, страх и несигурност.



За всички е ясно, че най-големите грабежи от държавата бяха извършени именно по време на служебните правителства, назначени от Радев, както и при управлението на неговите политически производни от ПП-ДБ. Ясен пример за това е заробващият за България договор с "Боташ“, подписан от служебния кабинет на Радев, по силата на който страната ни губи ежедневно по 1 050 000 лв (един милион и петдесет хиляди лева). Договорът е сключен за срок от 13 години (от които са минали само 2), без възможност за прекратяване, и ще струва на България над 5 000 000 000 млрд. лв. (пет милиарда лева). Сделката е била подписана само за няколко дни.



Ето това, г-н Радев, е най-големият грабеж след 1990 г.! Грабеж, от който ежедневно обедняват българските граждани за сметка на малцина, които са се "облажили“, както Вие обичате да казвате, и чиито имена можем само да гадаем.







Служебните кабинети на разединител Радев ще бъдат запомнени с безвремие, разруха и кражби в особено големи размери.