Калин Стоянов остро: Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор!
Автор: Вилислава Ветренска 09:04Коментари (1)116
©
Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор. Това написа във Фейсбук депутатът от "ДПС-Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Коментарът е във връзка с посещение на президента във Варна, на което беше охраняван от няколко коли на НСО.

"След като взе участие в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 г. на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“, в разгара на летния сезон "разединителят“ на българското общество Румен Радев, успешно блокира цяла Варна със своето "скромно“ присъствие. В световен мащаб има едва шепа президенти, които оглавяват класации за най-охранявани личности. След вчерашните му изпълнения на територията на гр. Варна, президентът Радев би могъл спокойно да заеме челно място сред тях.

Това е човек, който напоително обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, докато гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус. Докато той и придворните му препускат по отцепените от полицията булеварди и кръстовища, жителите и гостите на град Варна търпеливо чакат на 40-градусовата жега. След това показно и арогантно придвижване на Радев и част от приближените му служители от президентството, можем спокойно да заключим, че този човек трайно се опитва да възражда диктатурата и едноличния начин на управление в демократична България.

Недоумение буди огромното разминаване, когато някой се представя за човек от народа, а в същото време се движи с охрана, достойна за велик диктатор. Тази показна охрана не само контрастира с образа на "човек от народа“, но и издава дистанцията и недоверието към самите хора, за които уж се грижи", пише в поста си Стоянов.

Според него "с подобни изпълнения президентът Радев все повече заприличва на своя пряк ръководител и идол от Москва".



Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Тъп, по-тъп, най-тъп, радеФ. Избран от една ,изгонена от партията си и от руZZнаците - убийци на деца!!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
