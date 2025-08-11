ЗАРЕЖДАНЕ...
|Калин Стоянов остро: Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор!
"След като взе участие в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 г. на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“, в разгара на летния сезон "разединителят“ на българското общество Румен Радев, успешно блокира цяла Варна със своето "скромно“ присъствие. В световен мащаб има едва шепа президенти, които оглавяват класации за най-охранявани личности. След вчерашните му изпълнения на територията на гр. Варна, президентът Радев би могъл спокойно да заеме челно място сред тях.
Това е човек, който напоително обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, докато гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус. Докато той и придворните му препускат по отцепените от полицията булеварди и кръстовища, жителите и гостите на град Варна търпеливо чакат на 40-градусовата жега. След това показно и арогантно придвижване на Радев и част от приближените му служители от президентството, можем спокойно да заключим, че този човек трайно се опитва да възражда диктатурата и едноличния начин на управление в демократична България.
Недоумение буди огромното разминаване, когато някой се представя за човек от народа, а в същото време се движи с охрана, достойна за велик диктатор. Тази показна охрана не само контрастира с образа на "човек от народа“, но и издава дистанцията и недоверието към самите хора, за които уж се грижи", пише в поста си Стоянов.
Според него "с подобни изпълнения президентът Радев все повече заприличва на своя пряк ръководител и идол от Москва".
