Кмет на наше село е набил онкоболна?

© bTV Кметът на берковското село Гаганица нанесе побой на жена с онкологично заболяване. Това се е случило в местния пенсионерски клуб.



"Кметът дойде при нас и каза, че трябва да си тръгваме, тук не ни е мястото. Част от певческата група съм и имахме репетиция. Пуснахме малък касетофон, сложихме балони, щяхме да празнуваме рожден ден. Кметът дойде, бутна касетофона, почна да къса балоните и със сила, със злоба с двете ръце с вратата да ме блъска в гърдите. Аз имам изменение на костната система и съм с онкологично заболяване", разказа Мариана Любенова, потърпевшата, пред bTV.



След случката на следващия ден тя пуска жалба в полицията и постъпва в спешното на монтанската болница.



"Това е ежедневно напрежение, кметът иска да мълчим за всичко, което прави. Ще сигнализираме всички институции. Повече няма да се търпи", заяви Антоанета, чийто рожден ден е трябвало да бъде отпразнуван в пенсиониерския клуб.



Кметът на село Гаганица Емил Милдинов отказа коментар и заяви, че ще представи своята позиция по-късно.



По случая е образувана преписка и предстои днес тя да бъде предадена на прокуратурата.