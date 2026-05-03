"Рязкото застудяване през последните дни вече нанася сериозни щети върху овощните насаждения в страната и поставя под риск част от българската продукция тази година", заяви Марк Цеков – секретар на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци" в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.

По думите му в редица райони са отчетени критично ниски температури, задържали се в продължение на часове.

"Най-сериозни са пораженията в района на Кюстендил, където около 50% от овошките са измръзнали. Частични щети – около 10% – има и в област Стара Загора. Риск от измръзване е отчетен още в Благоевград, София и София област. Наблюдаваме частично катастрофични събития. Температурите паднаха под минус 2–3 градуса за повече от 5 часа, а на места и по-ниско. Това показва колко непредсказуем става климатът", подчерта Цеков.

Земеделските производители са опитали да ограничат щетите чрез традиционни методи като обгазяване с мокра слама и използване на антифрост препарати.

Според Цеков обаче при температури от порядъка на минус 7–8 градуса подобни мерки са неефективни и предупреди за сериозен ценови натиск, като посочи, че още през април 2026 г. цените на доматите достигат 4–4,50 евро за килограм.

За сравнение – вносната продукция от Турция влиза на цена под 1,20 евро за килограм. Разликата се формира по веригата на доставки и в крайна сметка се поема от потребителите.

Допълнителен проблем е подвеждащото етикетиране

"Получаваме сигнали, че вносни плодове и зеленчуци – например от Гърция – се продават като български. Това заблуждава потребителите", коментира Цеков.

По думите му на пазара се наблюдава и спекулативно повишаване на цените при очаквания за недостиг.

От бранша настояват държавата да предприеме по-активна роля

"Секторът е ключов за продоволствената сигурност на страната. Необходима е дългосрочна политика, независимо от политическите промени", подчерта Цеков.

От Камарата заявяват готовност за среща с бъдещото правителство, на която да представят конкретни мерки за стабилизиране на сектора и ограничаване на ценовия натиск върху потребителите.