ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НЗОК ще проверява заплатите на лекари и сестри?
Касата ще може да проверява документацията по трудовите и осигурителните правоотношения на работещи в лечебни заведения за болнична помощ във връзка с изпълнение на съществуващото в момента законово изискване, основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти в тези лечебни заведения да са не по-малко благоприятни от предвидените в колективния трудов договор в отрасъл "Здравеопазване“.
Към настоящия момент е налице законово изискване за съобразяване на възнагражденията на медицинските специалисти в болничната помощ с предвидените в колективния трудов договор в отрасъл "Здравеопазване“, но не и дефинирано конкретно контролно правомощие на НЗОК/РЗОК в тази област.
Друга промяна касае контрола в областта на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания. Предлага контролните функции на НЗОК да включват не само предписването, но и отпускането на тези изделия. Към настоящия момент НЗОК финансира тези изделия и носи отговорност за контрола на цялостния процес.
Създава се законова възможност при извършване на проверките от НЗОК/РЗОК да могат да присъстват експерти на Българския фармацевтичен съюз, които не са в договорни отношения с проверявания търговец на дребно с лекарствени продукти (аптека).
По този начин се постига съответствие и равнопоставеност, аналогични на ролята на съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина в проверките.
Към настоящия момент при извършване на проверките могат да присъстват експерти на съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, които не са в договорни отношения с проверявания изпълнител на медицинска помощ. Експертите предоставят писмени становища, които са неразделна част от протокола за проверката, предаде pariteni.bg.
Именно това се предлага и по отношение на представителите на Българския фармацевтичен съюз. За целта се създава разпоредба, съгласно която в процеса на преговори относно националните рамкови договори, Българският лекарски съюз кани за участие и представител/и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. По този начин ще бъде изпълнено изискването, свързано с Националния план за възстановяване и устойчивост и ще се създаде законова регламентация да бъде чуто мнението на професионалисти по здрави грижи в хода на преговорния процес.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Започва оценка на кандидатите за КПКОНПИ
08:41 / 11.08.2025
НИМХ с пълна прогноза до края на седмицата, ще бъде много горещо ...
08:42 / 11.08.2025
Руският театрален режисьор Юрий Бутусов се е удавил в Созопол
18:27 / 10.08.2025
Почина националният консултант по инфекциозни болести
18:27 / 10.08.2025
Киселова за думите на президента: Нищо не е продавано, изказванет...
18:27 / 10.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието
09:26 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
13:59 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета