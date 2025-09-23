Нов видеозапис променя хода на делото за убийството на Виолета Донева

© Обвинената в убийството на баба си Ивет Стайкова се е отказала от услугите на топ адвокат Илиян Василев, който брани в съда ъндърграунд легенди като Димитър Желязков-Очите, пише Телеграф.



Внучката на Виолета Донева е поверила защитата си на прочулия се в последно време бивш прокурор Петър Чалъмов, който е адвокат на учителя по физическо Христо Кирев, прелъстен от 13-годишна ученичка.



Новият й защитник е поискал преразглеждане на записите от охранителна камера на магазин. Според защитата кадрите не са разглеждани при процеса на първа инстанция и на тях се вижда кой е реалният убиец на актрисата. Човешката фигура е запечатана в 5 часа и 13 минути, като се виждало и отблясък от светлина в левия горен ъгъл. Именно по този час прокуратурата твърди, че Ивет е заклала баба си.



Според юристите камерата е на около 100 метра от входа на блока на Виолета Донева. Защитата на внучка й настоява да се разбере дали камерата обхваща самия вход, както и дали се задейства от светлина или движение. В момента Ивет жали присъдата си от 17 години затвор, която получи на първа инстанция.