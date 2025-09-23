Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Нов видеозапис променя хода на делото за убийството на Виолета Донева
Автор: Екип Burgas24.bg 10:13Коментари (0)119
©
Обвинената в убийството на баба си Ивет Стайкова се е отказала от услугите на топ адвокат Илиян Василев, който брани в съда ъндърграунд легенди като Димитър Желязков-Очите, пише Телеграф.

Внучката на Виолета Донева е поверила защитата си на прочулия се в последно време бивш прокурор Петър Чалъмов, който е адвокат на учителя по физическо Христо Кирев, прелъстен от 13-годишна ученичка.

Новият й защитник е поискал преразглеждане на записите от охранителна камера на магазин. Според защитата кадрите не са разглеждани при процеса на първа инстанция и на тях се вижда кой е реалният убиец на актрисата. Човешката фигура е запечатана в 5 часа и 13 минути, като се виждало и отблясък от светлина в левия горен ъгъл. Именно по този час прокуратурата твърди, че Ивет е заклала баба си.

Според юристите камерата е на около 100 метра от входа на блока на Виолета Донева. Защитата на внучка й настоява да се разбере дали камерата обхваща самия вход, както и дали се задейства от светлина или движение. В момента Ивет жали присъдата си от 17 години затвор, която получи на първа инстанция.



Още по темата: общо новини по темата: 37
19.07.2025 »
27.06.2025 »
21.05.2025 »
07.04.2025 »
13.03.2025 »
01.03.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шофьор профуча с 211 км/ч по АМ "Тракия"
10:09 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като серв...
09:47 / 23.09.2025
Само денонощие след старта на "Избирам България" 420 души подадох...
09:19 / 23.09.2025
Собственик на хранителен магазин може да получи глоба от 353 000 ...
09:15 / 23.09.2025
Oбщопрактикуващ лекар: Пием страшно много антибиотици, защото не ...
09:05 / 23.09.2025
Важна информация за всички шофьори, които ще пътуват по АМ "Траки...
08:35 / 23.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
16:34 / 21.09.2025
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
12:42 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Актрисата Виолета Донева е била открита мъртва в апартамента си
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: