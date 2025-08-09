Обновена църква в Бургас отваря врати

© Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений ще отслужи света архиерейска света литургия в бургаския храм "Света Богородица“ в Бургас.



По този начин ще бъде извършено обновление на храма, който беше затворен за служби в продължение на три месеца.



След основен ремонт, който включваше монтиране на подово отопление и подмяна на старите мраморни плочи, църквата отново отваря врати за миряните в навечерието на храмовия празник.



Архиерейската света литургия ще започне в 9.00 часа утре.