|Обновена църква в Бургас отваря врати
По този начин ще бъде извършено обновление на храма, който беше затворен за служби в продължение на три месеца.
След основен ремонт, който включваше монтиране на подово отопление и подмяна на старите мраморни плочи, църквата отново отваря врати за миряните в навечерието на храмовия празник.
Архиерейската света литургия ще започне в 9.00 часа утре.
