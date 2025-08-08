Опит за грабеж на голяма сума пари пред банка у нас

© Опит за грабеж е извършен пред клон на банка в столичния квартал "Дианабад" тази сутрин, съобщиха от СДВР за Sofia24.bg.



Нападателят се е опитал да открадне голяма сума пари от жена, която носела сумата в чанта. Тя не е пострадала.



Нападателят е криминално проявен и осъждан. Той е задържан със съдействието на граждани. В момента текат процесионално-следствени действия.



По непотвърдена информация става въпрос за 100 000 лв.