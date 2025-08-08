Новини
Опит за грабеж на голяма сума пари пред банка у нас
Автор: Цвети Христова 15:55Коментари (0)88
Опит за грабеж е извършен пред клон на банка в столичния квартал "Дианабад" тази сутрин, съобщиха от СДВР за Sofia24.bg

Нападателят се е опитал да открадне голяма сума пари от жена, която носела сумата в чанта. Тя не е пострадала.

Нападателят е криминално проявен и осъждан. Той е задържан със съдействието на граждани. В момента текат процесионално-следствени действия. 

По непотвърдена информация става въпрос за 100 000 лв.








