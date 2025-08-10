ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриха тялото на изчезналия в Охридското езеро български водолаз
Според очевидци, той е бил облечен с водолазен костюм и е имал пълно водолазно оборудване.
МВР съобщи по-рано, че 52-годишен български гражданин е изчезнал, докато се е гмуркал на дълбочина 89 метра, над село Тръпейца.
Инцидентът е станал вчера около 13:15 часа, а екипи на езерната полиция, Червения кръст и водолази от клуб "Амфора" са били ангажирани с издирването му.
Говорителят на МВР в Охрид Стефан Димоски потвърди информацията и обяви, че тялото е извадено от голяма дълбочина.
