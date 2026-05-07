Народното събрание отказа да подкрепи създаването на комисия, която да се занимае с несъответствие в доходите и имуществото на Делян Пеевски, информира Burgas24.bg.

Това стана след 154 гласа "въздържал се", 48 - "за" и 21 - "против" при гласуването в пленарната зала.

Всички 129 депутати на "Прогресивна България" гласуваха "въздържал се".

От ГЕРБ един е бил "за", а останалите 30 се въздържаха.

Цялата парламентарна група на ДПС гласува "против", само ПП, ДБ и "Възраждане" подкрепиха предложението.

Малко след това бе гласувано и предложение за подобна комисия, която да се занимае обаче с Иво Прокопиев. Това предложение също не беше прието, като от ПБ отново гласуваха "въздържал се".