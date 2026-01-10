ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
© NOVA
От стартирането на системата HEMS през юни 2024 г. до момента са реализирани общо 308 мисии по оказване на спешна помощ, в които се касае за пострадали туристи в планината. А именно – 4 мисии за 2024 година, 29 мисии за 2025 година и 5 мисии от началото на 2026 година. Голяма част от инцидентите са от планинските райони в близост до Банско, Боровец, Карлово, Сапарева баня и Кюстендил.
Още на 1 януари 2026 година са осъществени две мисии. В района на Смолян е пострадал мъж, който, пързаляйки се с импровизирани средства по стръмна поляна, е получил тежка травма в областта на гърба и долните крайници. Другата акция в първия ден на януари е за 73-годишен турист, пострадал над Казанлък в Стара планина.
А в следващите дни с въздушна линейка са транспортирани първо ранен на ски писта в Банско мъж, който е с черепно-мозъчна травма, а след това и жена с измръзвания на долните крайници, която е свалена от хижа "Иван Вазов“ в Рила.
"Определено много малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист. Те не мислят в тази посока. Мислят само - че трябва да тръгнат в планината и че всичко ще бъде наред. Но в един момент планината им показва, че не са подготвени и така ги поставя в неприятна ситуация". Това обясни пред NOVA Благовест Обецанов от Планинската спасителна служба в Банско.
Той подчерта, че ПСС дава съвети и препоръки, но не може да извършва никакъв контрол. "Имаме една дейност – профилактика. Това, което правим е да даваме съвети и препоръки. Но контролни функции не са ни вменени", посочи Обецанов.
Още по темата
/
Meteo Balkans предупредиха: Днес ще е лятно време - топло, но с гръмотевични бури, утре обаче ще е още по-страшно!
07.01
Още от категорията
/
Стив Ханке: Най-тежката негативна последица от приемането на еврото в България ще бъде възходът на популизма
09.01
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
09.01
Габриела Руменова за превалутирането: Първата комуникация трябва да е с търговеца при злоупотреба
09.01
Министърът на образованието: Промените, които бяха предложени рано или късно трябва да се приемат
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В истинските пари има изтъняване на хартията и водният знак преми...
22:36 / 09.01.2026
Стив Ханке: Най-тежката негативна последица от приемането на евро...
22:37 / 09.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въ...
19:34 / 09.01.2026
Асланов: Радев няма да направи партия до края на президентския ма...
19:57 / 09.01.2026
Владимир Иванов: България се справя по-добре от Хърватия при въве...
19:58 / 09.01.2026
Шефът на хранителна верига: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-голе...
17:20 / 09.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.