Ако се прави паралел между Орбан и Радев, Радев не е новият Орбан. По-скоро бих направил паралел между Петер Мадяр и Румен Радев. Защото народите на двете страни търсиха промяна. Не е необходима ратификация на споразумението между България и Украйна, то не е обвързващо а по-скоро намерение. Така коментира в студиото на "Събуди се" по NOVA Петър Витанов, председател на ПГ на Прогресивна България (ПБ).

Той отговори и на въпроси около зачестилите критики, че кадри на ИТН има в правителството на ПБ.

"По повод коментарите за Велислава Петрова (министър на външните работи) не съм основен кадровик на състава на МС, но не бих спекулирал с темата ИТН. В крайна сметка немалка част от хората в ПБ са се занимавали с политика и преди.

Познавам я, тя беше зам.-министър на външните работи, отдадена е на работата и е въпрос на време да придобие международна популярност и и авторитет.

Пламен Абровски (министър за земеделието) го познавам по отскоро, нямам информация, че води частни корпоративни интереси", обясни Петър Витанов. И апелира МС да бъде оставен да работи.

"Явор Гечев (доскоро спряган за земеделски министър в кабинета "Радев") ще свърши много добра работа в парламента, удовлетворен съм. Напоследък ИТН бе най-токсичната и участва в деградирането на българската политика. Това че някой в годините е провидял надежда за промяна в България в някоя партия, не бива да го съдим", каза Витанов.

И коментира защо ПБ отказа да бъде съставена анкетна комисия за имотите на Пеевски.

"Почти всички анкетни комисии са приключвали с крах, аз имам опит от 42-ото НС насам. Тези комисии са за политпропаганда. Истинската работа срещу олигархията, която вече я има и на регионално ниво, трябва да става и да се решава по законов начин. Решенията трябва да се взимат другаде, а не в комисии - те са инструмент за агитация, нищо друго.

Когато се касае за охраната на депутати, не трябва да се има предвид един човек, условията се съдържат в закона. Свалянето на охраната не зависи от НС", каза председателят на ПГ на ПБ.

Той обясни кои са трите първи и най-важни пътя в законодателството, с които ще се заеме ПБ от понеделник.

"Първият и основен проблем са галопиращите цени. В понеделник ще внесем законопроект за увеличаване на правомощията на КЗК и КЗП. Разговор с големите търговски вериги за надценките.

Второ - промени в Закона за съдебната власт, краткосрочни и дългосрочни мерки. Например за избора на ВСС - да не се позволи появата на нови фигури като Гешев, Сарафов, Чолаков. Те да се избират по високи нравствени качества, както и ограничаване на правомощията на ВСС след изтичане на мандата му.

За това трябват 160 души - надявам се на всички партии, които публично се разграничиха. Вероятно ПП или ДБ. Политическите квоти във ВСС са били винаги пропорционални на съответната група. По законодателна процедура до 4 седмици ще имаме закон, по който да започне изборът."

Витанов обясни, че има много работа и не трябва да се почива през лятото.

"Възможно е да не излизаме в лятна почивка, така сме говорили.

Трябва обследване на истинския дефицит - дефицитът ще отиде над 7%, това е третата линия, по която спешно ще работим. Първо трябва анализ на истинското състояние по ведомства. После оптимизация - договори за аутсорснати дейности по всички ведомства, които могат да се извършват от самите тях. Има поставена задача на всички министри какво е състоянието в момента.

Бих заложил първо на пазарните мерки, после към непазарни механизми. Трябва яснота за ситуацията с цените и съответно свалянето им включително и на малката кошница от 17 или 30 продукта", допълни Петър Витанов.

Той защити колегата си Слави Василев за думите му към журналистите, че той ще казва кога и какво да пита.

"Думите са извадени от контекста. Не е имал намерение да ограничава медиите. Ще предложа да съберем в дискусия медии в парламента за отразяване без проблем и най-професионално", каза лидерът на ПГ на ПБ.