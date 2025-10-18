ЗАРЕЖДАНЕ...
Пешеходец загина, след като беше пометен от автомобил в София
Възрастен пешеходец е загинал на място, след като е блъснат от автомобил. Това потвърдиха от МВР за "Фокус". По данни на полицията, шофьорът е напуснал местопроизшествието, а автомобилът му е неустановен.
Катастрофата се случва на бул. "Тодор Каблешков" в близост до Lidl и на място има екипи на полиция и Бърза помощ.
Адвокатът на Коцев: За пореден път държавното обвинение бе укорено, че събира единствено и само нему угодни доказателства
