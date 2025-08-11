ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Димитър Христов
Димитър Христов ще остане в спомените на всички като човек с голямо сърце, силен характер и безкомпромисна почтеност. Той имаше мнение, отстояваше го без страх, и винаги можеше да се разчита на него. За него думата "почтеност“ не беше просто израз, а морална категория, в която вярваше и която изповядваше през целия си живот.
"Митаче, нека ти е светло и безболезнено Там! Карай Там, където мото сезонът е вечен! Липсваш ни… много…“ – споделят от Българска Мото Медия (BMM).
Екипът на BMM изказва искрените си съболезнования на семейството, близките и приятелите на Димитър Христов, с пожелание да намерят сили и мъдрост да преминат през тежката загуба.
Поклонението ще се състои на 12 август 2025 г. (вторник) от 11:30 ч. в Обредния дом на Гробищен парк – Ботевград.
