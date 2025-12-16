Последните два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в Граф Игнатиево
© МО
Те се приземиха в 20:00 ч. в присъствието на министъра на отбраната г-н Атанас Запрянов, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, заместник-командира на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващия длъжността командир на 3-та авиационна база полковник Методи Орлов, представители от американските ВВС в Европа и Африка, и посолството на САЩ в България.
Излитането им от Грийнвил, САЩ бе на 15 декември 2025 г. с междинно кацане на Азорските острови, Португалия.
Официалната церемония, по време на която ще бъдат представени осемте български изтребителя F-16 Block 70, постъпващи на въоръжение във Военновъздушните сили, ще се състои на 18 декември в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево. Сред присъстващите ще бъдат представители на държавната и местната власт, на ръководствата на национални и съюзнически институции и на фирмата-производител, и др.
Още по темата
/
Чакаме още два изтребителя. F-16 ще влезе в дежурство, когато имаме достатъчно самолети и достатъчно пилоти
16.10
Запрянов: Наземното оборудване в "Граф Игнатиево" трябва да бъде монтирано до края на годината
02.07
ЕК за скандала с българския F-16: Твърденията за саботаж трябва да се основават на доказателства
08.05
Още от категорията
/
Все повече българи си поставят граници в употребата на мобилни устройства, показва ново проучване
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.