Предадоха на съд обвиняем за престъпление по служба по случая "Златните паспорти"
Автор: Георги Кирилов 19:41Коментари (0)126
Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебно производство, придобило обществена популярност като "златните паспорти“, съобщиха от прокуратурата.

Обвинението спрямо него е за това, че в период от 2015 г. до 2020 г., в качеството си на изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, не изпълнил конкретни свои служебни задължения, които са нормативно установени, уточняват от прокуратурата.

В периода 2015 до 2020 г. директор на Агенцията за инвестиции е Стамен Янев. Той беше обвинен в престъпление по служба преди две години, а година по-рано беше освободен от поста.

Според обвинението целта на обвиняемия била да набави облага за чужденци, желаещи да получат разрешение за постоянно пребиваване – на основание инвестиции и вложения – и в последствие – да получат българско гражданство. Облагата се изразявала във възможността чужденците неправомерно да се ползват от правото на пребиваване в България.

"От деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в противоправно ползване от чужденците от привилегиите на разрешението за пребиваване в Република България,  включително и на територията на Европейския съюз, в разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правомощията на Българската агенция за инвестиции и в създаване недоверие в дейността на Българската агенция за инвестиции“, са мотивите на прокуратурата.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Национална следствена служба (НСлС), като впоследствие е възложено на Комисия за противодействие на корупцията (КПК), след приемането на Закона за противодействие на корупцията.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
