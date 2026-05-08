Днес е първото оперативно заседание - ясни са предизвикателствата пред нас и основните приоритети - да се пречупи трендът на растящите цени, това е много работа по бюджета, спасяването на плащанията по ПВУ и осъществяването на реформите, които са нужни, за да получим парите, както и смяната на състава на ВСС. Това заяви министър-председателят Румен Радев на първото заседание на кабинета "Радев" часове след като правителството положи клетва, цитиран от ФОКУС.

"Правителството трябва да е двигател на борбата с корупцията, но не може да бъде нейният завършек - за това трябва и работеща прокуратура", каза още премиерът и допълни:

"В рамките на следващата седмица очаквам да се извърши детайлен анализ във всяко едно ведомство".

По време на заседанието Радев очерта и основните приоритети на кабинета:

-Промяна на бизнес средата в България за привличане на повече инвестиции“, заяви той, като подчерта, че правителството ще предприеме действия за пресичане на нарушенията и подобряване на работата на институциите.

-Необходимост от ускоряване на модернизацията на българската армия, както и от продължаване на съдебната реформа.

-Изграждането на Националната детска болница Радев определи като национален приоритет.

Премиерът отчете и правосъдната реформа като основен приоритет, но заяви:

"Правосъдната реформа не се изчерпва със смяната на главния прокурор", каза още Радев и добави, че очаква предложенията на правителството да бъдат внесени в парламента и превърнати в реални законодателни промени.

Сред останалите приоритети на кабинета той посочи образованието, здравеопазването, спорта, културата и туризма.