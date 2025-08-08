ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Сериозна опасност за малките бензиностанции у нас
Добавката се оказва дефицит у нас и това предизвика притеснения. Според Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива смятат, че проблемът ще бъде решен до дни
Димитър Хаджидимитров - председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива: "В момента не само на малките бензиностанции има проблем с доставките като цяло в последните 1-2 седмици на бензин, като цяло на всички обекти в страната. Проблемът е липсата на новото поколение биоетанол, който трябва да се добавя от 1 юни. Но в момента нещата мисля, че се нормализират. Пристига влаковата композиция, която трябваше да пристигне миналия понеделник, пристига сега, утре или вдругиден най-късно. Не казвам, че проблемът не е само в малките бензиностанции, горивата свършват първо на малките бензиностанции на места, но като цяло свършиха и на много големи обекти в страната, големите компании също нямаха бензин и също имаха този проблем."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 191
|предишна страница [ 1/32 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Има ли "скрито поскъпване" на хранителните продукти?
11:16 / 08.08.2025
6-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава...
10:33 / 08.08.2025
Микробус се запали на магистрала "Тракия"
10:19 / 08.08.2025
Детска игра е подпалила Шуменското плато
10:02 / 08.08.2025
Нов много опасен наркотик заплашва Европа!
10:00 / 08.08.2025
Морската вода ни дехидратира, какво е решението
08:45 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета