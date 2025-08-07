ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Шефката на КЗП е предложена за важен пост
Филипова е предложена от Българската асоциация за активни потребители.
Към този момент е обявена процедура за номиниране на кандидати за заместник-омбудсман в съответствие с Процедурни правила за условията и реда за предлагане, представяне, публично оповестяване на документите, изслушване и оценяване на кандидатите за длъжността заместник-омбудсман.
Предложения за кандидати за заместник-омбудсман се правят от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в чийто предмет на дейност е защитата на правата на човека.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 44
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мъчителят на Дебора излиза на свобода срещу 10 000 лева
14:50 / 07.08.2025
Здравното министерство започва проверки в салоните за маникюр
14:51 / 07.08.2025
Голяма промяна, която засяга таксите при теглене от банкомат!
14:10 / 07.08.2025
Брутално: Без колани, с дете в скута и с 200 км/ч
14:07 / 07.08.2025
Вирусолог: Основният проблем на вируса чикунгуня е продължителнат...
14:09 / 07.08.2025
"Да, България": Министерският съвет бяга от отговорност и прехвър...
14:08 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
От утре ни връхлита африканския "език" и Мелтем!
16:30 / 05.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Морето взе нова жетва! Загина младо момче край Иракли!
13:34 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета