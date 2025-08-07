Шефката на КЗП е предложена за важен пост

© Председателят на КЗП Мария Филипова е предложена за заместник-омбудсман. Това става ясно след справка в сайта на омбудсмана.



Филипова е предложена от Българската асоциация за активни потребители.



Към този момент е обявена процедура за номиниране на кандидати за заместник-омбудсман в съответствие с Процедурни правила за условията и реда за предлагане, представяне, публично оповестяване на документите, изслушване и оценяване на кандидатите за длъжността заместник-омбудсман.



Предложения за кандидати за заместник-омбудсман се правят от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в чийто предмет на дейност е защитата на правата на човека.