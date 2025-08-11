Новини
След гонка в района на столичното летище: Задържаха мъж, откраднал бус 
Автор: Цвети Христова 14:16
© Фокус
Арестуваха мъж в София, откраднал бус в центъра на града и хукнал да бяга към столичното летище. Искал да се качи на самолет, но нямал билет. Това заяви на брифинг Илия Кузманов, зам.-началник на 5 РУ към СДВР, предаде репортер на "Фокус".

Ето какво още разказа той: "В 10:50 часа е получен сигнал през 112 за извършено противозаконно отнемане на бус, който зарежда със стока. На кръстовището на ул. "Оборище" и бул. "Евлоги Георгиев" автобусът е отнет с ключове оставени са таблото. В момента на отнемането шофьорът е бил в магазина да оформя документи, в товарния отсег е имало втори служител, който е успял да скочи. Веднага е пуснат за издирване.

Започнахме бързи заградителни мероприятия и издирване на буса Получихме сигнал за неговото движение. И на бариера изход на столичното летище, беше задържан от колеги от ОСПС на СДВР. Случаят приключи в рамките на около 30 минути. Бусътн беше намерен и извършителят задържан. Той е известен на полицията, но за сравнително малки прояви, като неверни сигнали към 112. Около 35-годишен. Към момента не е извършвал кражби на МПС-та и противозаконни неща. Не ни е известно да има психични проблеми или умствени такива. 

Към момента мотивите за кражбата ги изясняваме. Споделил е пред колегите, че е искал да пътува със самолет, но той не разполага с такъв. Стоката не е била обект на кражбата, тъй като това са неща, с които се зареждат магазини. 

Гонка с полицията имаше в последната фаза около столичното летище, но извършителят на кражбата не е направил ПТП-та по пътя към аеропорта.









