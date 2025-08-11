ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Сваленото семейство от полет на Ryanair: Оставиха ни като отхвърлени. Това повлия на децата ни
В позиция от авиокомпанията заявяват, че от съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани. И прехвърлиха отговорността към наземните служители, които не успели да установят дали батерията е изолирана. Въпреки че тя е преминала успешно през проверката за сигурност.
Васил Тодоров: "По едно време стюардесата идва и казва: "Трябва да слезете от самолета. Ние, питахме защо: Ми - "Причината е, защото вашите батерии трябва да бъдат свалени", а те не могат, не са свалени. Аз им обясних, че това е капсулирована, има пълните документи и няма никакъв проблем при положение, че сме дошли със същата тази количка, с тази авиокомпания и не очаквам да имаме никакви проблеми."
Последвал разговор с пилота, след който семейството се съгласило да слезе от борда, за да не задържа полета. Според позицията на авиокомпанията, обаче семейство станало агресивно в самолета и било свалено от местната полиция.
Васил Тодоров: "200 човека не заслужават да им объркам плановете за живота, заради някакъв си пилот, който се държа толкова грубо и аз се чудя за всички тези лъжи, който той говори - че било, че полицаите дошли и ни изкарали - не е вярно. Ние сами слязохме да дадем обяснение и полицаите казаха, че не е нормално това, което правите с тези хора."
Драмата за семейството, което излетя часове по-късно с друг полет за Тулуза, обаче не приключила. От прежиления стрес се наложило веднага след кацането да посетят спешен център.
Васил Тодоров: "Като цяло 12 часа останахме на летището при положение, че децата ми са в неравностойно положение. Малкият е със спинална мускулна атрофия. Големият ми е с аутизъм и просто... пълна трагедия. До 16 часа продължи това - без никой да ни обръща внимание. Повлия много върху децата ми, просто буквално ни оставиха като втора група, класа, как да кажа, като отхвърлени".
От авиокомпанията са им предложили обезщетение за причиненото неудобство, което обаче семейството не приема. Междувременно министърът на транспорта Гроздан Караджов коментира, че е неприемливо вината да се прехвърля върху наземния оператор и зададе 6 въпроса към авиокомпанията - защо при полета към България количката е натоварена безпроблемно, защо се разчита на субективната преценка на пилота и кои определя критериите за агресивен пътник.
В понеделник се очаква Караджов да сезира Комисията за защита от дискриминация, а до края на седмицата да са готови и резултатите от проверката на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
След гонка в района на столичното летище: Задържаха мъж, открадна...
14:16 / 11.08.2025
Мъжът, който се опита да открадне от жена 100 000 лв., загази
13:26 / 11.08.2025
Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове...
12:35 / 11.08.2025
Има пострадал в катастрофата на АМ "Тракия"
11:56 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собствен...
11:32 / 11.08.2025
Голяма наша банка удължава безтаксовия период за вноски в брой ле...
11:39 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието
09:26 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
13:59 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета