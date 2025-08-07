Това е много важно за безопасността на мотористите, но в курсовете не се коментира

© Има много дефицити при обучението за получаване на свидетелство за управление за категория и курсистите излизат недостатъчно добре подготвени. "Безопасно с мотор на пътя“ е създадена с цел да компенсира тези дефицити, т.е. да бъдем в помощ на начинаещите и по-неопитни мотористи. Това каза Иво Конов – създател на Фейсбук групата "Безопасно с мотор на пътя“, в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.



По думите му най-големият враг на мотоциклетиста е самият мотоциклетист. "Когато един човек завърши курса и има свидетелство за управление, той трябва ясно да си даде сметка, че не умее и не трябва да превишава своите умения на пътя, не трябва да се впуска в рискови ситуации и трябва да продължи с усвояването на знания. Моторът на практика е една купчина желязо, която се подчинява на физични закони. Ако мотористът не прави нещо правилно, ще стане грешка. Мотористът е този, който управлява, взима решения кога какво да бъде направено, така че единствено от него зависи как ще управлява мотора си“, подчерта Конов.



Като всяко превозно средство, и моторът има своите особености. Именно на тях обръщат внимание организаторите на сбирките на групата пред младите и неопитни водачи. "Дискусиите са на две основни теми, които световната статистика е показала, че са основните причини за пътнотранспортни произшествия с мотори. Основна причина е скоростта и неумението да се управлява скоростта. Курсистите не умеят да спират правилно и да завиват с мотор. Винаги когато коментираме проблемите, правим и демонстрационни упражнения, които след това всеки може сам да си ги направи, за да изработи свой собствен стил на каране. Има основни неща, които важат за всички видове мотори, и всички мотористи трябва да се съобразяват с тях, защото те са обусловени от физичните закони, но всеки моторист трябва да изгради свой собствен стил“, обясни Иво Конов.



Екипировката е много важна за безопасността на мотоциклетистите, но в курсовете този въпрос не се коментира, отбеляза той. "Хората не знаят, че има различна степен на защита, екипировка за различни цели – за студено време, за дъждовно време, за по-топло време, за спортно каране, за туристическо каране“, поясни Конов.



Пътникът зад моториста е подложен на същите рискове, на които и самият моторист. Затова екипировката е задължителна и за него, добави той.



Важно е мотористът да прави чести почивки – на всеки 40-50 минути за по 5-10 минути. Той обърна внимание и на хидратацията, която е много важна за адекватните и бързи реакции на пътя. "В топлото време се обезводняваме, постоянно ни одухва въздух, който изсушава кожата, а това намалява количеството на вода в организма, което води до промяна на реакциите“, поясни Конов.