|Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
"Опитът на Ryanair да прехвърли вината върху наземния оператор е неприемлив, защото не дава отговор на най-важните въпроси:
1. Започнала ли е вътрешна проверка от страна на авиокомпанията за конкретния инцидент?
2. Защо при два предишни полета на 24 юли със същата авиокомпания, със същото помощно средство, не е била застрашена безопасността, а сега се твърди обратното?
3. Съществува ли документирана процедура от страна на Ryanair за качване на инвалидни колички на борда или само субективната преценка на пилота е достатъчна?
4. Защо помощното средство е прието от наземния оператор като годно да бъде качено на борда на самолета, а не е допуснато в самолета?
5. Кой определя критериите за "агресивен пътник“ в практиката на Ryanair? В предходен случай на софийското летище, плачеща жена беше определена като агресивна - какви критерии бяха приложени тогава? А в други сходни ситуации?
6. Какви конкретни действия и мерки са предприети от страна на Ryanair, преди да бъдат свалени пътниците? Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи", попита министър Караджов.
Той категоричено посочва, че въздушният превозвач или неговият представител са "задължени да положат всички разумни усилия и да предложат алтернативен вариант на семейството".
Министър Караджов настоява, че българските институции ще посочат кой носи вина за случая, а не авиокомпанията.
"Поради това е разпоредена незабавна проверка от ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация“, която вече тече. Всички факти и обстоятелства ще бъдат изяснени, а в петък следващата седмица ще бъде оповестено официалното решение на компетентния орган. В допълнение, и на основание събраната до момента информация, още утре ще сезирам Комисията за защита от дискриминация!", заявява Гроздан Караджов.
