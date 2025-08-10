Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
Автор: ИА Фокус 16:30Коментари (0)99
© Булфото
Ryanair дължи отговори, а не оправдания! Това написа във Фейсбук министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов след официалната позиция на авиокомпанията, в която тя отговори за свалянето на семейство с дете с увреждания от полет. 

"Опитът на Ryanair да прехвърли вината върху наземния оператор е неприемлив, защото не дава отговор на най-важните въпроси:

1. Започнала ли е вътрешна проверка от страна на авиокомпанията за конкретния инцидент?

2. Защо при два предишни полета на 24 юли със същата авиокомпания, със същото помощно средство, не е била застрашена безопасността, а сега се твърди обратното?

3. Съществува ли документирана процедура от страна на Ryanair за качване на инвалидни колички на борда или само субективната преценка на пилота е достатъчна?

4. Защо помощното средство е прието от наземния оператор като годно да бъде качено на борда на самолета, а не е допуснато в самолета?

5. Кой определя критериите за "агресивен пътник“ в практиката на Ryanair? В предходен случай на софийското летище, плачеща жена беше определена като агресивна - какви критерии бяха приложени тогава? А в други сходни ситуации?

6. Какви конкретни действия и мерки са предприети от страна на Ryanair, преди да бъдат свалени пътниците? Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи", попита министър Караджов.

Той категоричено посочва, че въздушният превозвач или неговият представител са "задължени да положат всички разумни усилия и да предложат алтернативен вариант на семейството".

Министър Караджов настоява, че българските институции ще посочат кой носи вина за случая, а не авиокомпанията. 

"Поради това е разпоредена незабавна проверка от ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация“, която вече тече. Всички факти и обстоятелства ще бъдат изяснени, а в петък следващата седмица ще бъде оповестено официалното решение на компетентния орган. В допълнение, и на основание събраната до момента информация, още утре ще сезирам Комисията за защита от дискриминация!", заявява Гроздан Караджов.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Правителството отговори на Радев за държавните имоти
12:10 / 10.08.2025
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабе...
12:08 / 10.08.2025
Експерт предупреди за еврото: Да се внимава с измами при обмен на...
12:09 / 10.08.2025
Обявиха бедствено положение
11:09 / 10.08.2025
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно...
12:09 / 10.08.2025
Христо Крушарски за тайните на фамилия Живкови
12:09 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Магда от Бургас е първата любов на Рачков и не успя да сдържи емоциите си
22:51 / 08.08.2025
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Няколко рибки, морски дарове и много лимони с претенции за звезда Мишлен в Созопол! Това плато взриви мрежата
11:52 / 08.08.2025
Ивайло Везенков – аут от новините на bTV! Нов водещ сяда на стола му
12:35 / 08.08.2025
Нос "Червенка" в Созопол е един от най-големите имоти с отпаднала необходимост
19:41 / 08.08.2025
Точно така е изглеждал плажът в Бургас преди 100 години
10:39 / 08.08.2025
Затварят за движение част от тази бургаска улица през почивните дни
09:51 / 08.08.2025
Актуални теми
Огромен пожар гори край Сунгурларе
България в еврозоната
Пожари 2025
Кабинетът "Желязков"
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: