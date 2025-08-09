ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Военното министерство няма точен график кога ще пристигнат останалите шест F-16 у нас
Депутатът пита военния министър кога могат да бъдат очаквани следващите шест самолета от първата партида.
"Планирането на полетите от САЩ до България на нашите самолети F-16 Block 70 е сложен и продължителен процес, в който участват различни структури от американските Военновъздушни сили и страни от НАТО. Някои от основните изисквания, които се отчитат при планиране на дати/периоди за полети, са необходимост от поддържане на определен постоянен запас от гориво по време на полета над океана и възможност да се формира група от самолети, които трябва да прелетят от САЩ до Европа", заявява министърът.
И пояснява: "Самолетите на ВВС на САЩ, годни да зареждат по време на полет, са ограничен брой и се използват много интензивно за осигуряване на полетите през океана. При необходимост за осигуряване на приоритетни задачи за американските ВВС всички планирани полети за съюзни или партньорски страни се променят или анулират".
Първите два самолета F-16 Block 70 от първата партида пристигнаха у нас през месеците април и юни. Останалите шест трябва да пристигнат на българска почва до края на 2025 година. През месец юни началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов увери, че това ще се случи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 66
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Адът в Солинген: Семейството, което оцеля по чудо, след като падн...
11:37 / 09.08.2025
Сменяме левове в евро в 2203 пощенски станции
11:33 / 09.08.2025
Бащата на Сияна: Експертизата за катастрофата е дискредитирана - ...
11:33 / 09.08.2025
Лоша новина за цената на олиото
11:31 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието...
09:26 / 09.08.2025
Гроздан Караджов за скандалния случай на летището в София: Няма д...
09:27 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Преди 87 години официално откриват тази емблематична за Бургас сграда
12:12 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета