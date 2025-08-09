ЗАРЕЖДАНЕ...
|Все повече се търсят апартаменти с притурка към тях
Мястото за паркиране вече е необходимост. Ако купувачът не може да си позволи гараж при покупката на имот в началния етап от строителството, до момента на завършване на сградата, в първия момент, в който може да си го позволи, добавя и гараж или паркомясто към апартамента си. Много купувачи дори искат повече от едно паркомясто или повече от един гараж. Семействата вече имат повече от една кола, което води до нарастване на търсенето на места за паркиране. Вече и в по-крайните квартали намирането на място за паркиране е изключително трудно и хората предпочитат да имат гараж.
Преобладава търсенето на двустайни жилища, които имат спалня и всекидневна. Около 60 на сто от сделките в столицата са с двустайни, казват брокери. Основната причина за това е по-ниската им цена. Около 30-40% са сделките с тристайни апартаменти. Много малък е делът на четиристайни, многостайни и едностайни жилища. Двустайни апартаменти купуват както за първо жилище, така и с цел инвестиция и отдаване под наем, а тристайни купуват основно за собствено ползване.
Цените на жилищата нарастват с времето и затова хората, които имат финансова възможност, е добре бързо да се ориентират какъв имот искат и да пристъпят към реализация на сделка, категорични са брокери. За голямото търсене на жилища допринасят и ниските лихви по банковите кредити, които провят изгодна покупката на собствен дом. Сред другите фактори, които допринасят за активността на пазара на имоти, е повишаването на доходите на хората и предстоящото влизане на страната ни в еврозоната. Редица купувачи искат да придобият имот, да вложат парите си в сигурен актив, преди въвеждане на еврото, защото има очаквания, че с влизане в еврозоната цените ще нараснат. Същевременно някои собственици на жилища предпочитат да отложат продажбата до приемането на еврото, пише "Труд".
