ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Започна изтеглянето на цистерните от дерайлиралия влак
Институциите действаха изключително професионално и в синхрон, с което не се допусна разрастване на пожара край с. Пясъчево. Това съобщи по-рано днес заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов от мястото на инцидента.
Той подчерта, че в нито един момент не е имало опасност за хората от близките населени места. "С професионалните действия на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ за по-малко от два часа е овладян пожара. Реакцията на Пожарна безопасност, БДЖ, НКЖИ, Мини Марица-изток, на превозвача, на областния управител и местната власт е изключително адекватна и бърза. Местната власт осигури допълнителни водоизточници, БДЖ -локомотиви за изтегляне на незасегнатите вагони. Аварийните екипи на НКЖИ от сутринта подпомагат пожарната за овладяването на пожара с хора, техника и материали, Мини Марица-изток предоставиха тежка техника за обезопасяване на периметъра“, обобщи Гроздан Караджов.
Разследването на произшествието ще се извърши от следствените органи и от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, които вече са на терен.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Калин Стоянов: Очакваме покана за среща с всички партии за купува...
14:58 / 15.08.2025
Шофьорът на аудито, което се заби в автобус: Да треперят всички!
14:51 / 15.08.2025
Бащата на Сияна: Поредната безумна катастрофа!
14:30 / 15.08.2025
"Да, България" отговори на Борисов за държавните имоти
14:20 / 15.08.2025
Задържаха шофьора, забил се в автобус на градския транспорт
14:05 / 15.08.2025
Държавата с насоки към бизнеса за правилното етикиране на стоките...
13:15 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета