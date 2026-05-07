Днес чрез пощенските станции започва изплащането на пенсиите за месец май според графика на НОИ, припомня Burgas24.bg.

Процесът ще завърши на 20 май, сряда.

Преводите на сумите за майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 май, уточняват от НОИ.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май, петък.