Жечо Станков проведе работна среща с представители на електроразпределителните дружества и ЕСО ЕАД. Във фокуса на разговора бяха предприетите мерки за осигуряване готовността на системата за зимния сезон, организацията на дежурствата и способността за бърза реакция при усложнени метеорологични условия, включително по време на предстоящите Коледни и Новогодишни празници.
Електроразпределителните дружества отчетоха изпълнена есенно-зимна подготовка: извършени са всички необходими технически проверки, сервитутите по мрежата са добре поддържани, осигурени са мобилни трансформатори, проверени са агрегатите за аварийно захранване. Създадена е необходимата организация по време на празничните дни с активни дежурства, като само на територията на столицата допълнително 100 служители ще бъдат на терен.
"С добра координация ще гарантираме сигурността на електроснабдяването. Важно е да поддържаме висока степен на готовност, а при необходимост електроразпределителните дружества могат да разчитат на капацитета на Електроенергийния системен оператор“, отбеляза енергийният министър.
Акцент бе поставен върху необходимостта от повишено внимание в районите, в които през миналия зимен сезон възникнаха проблеми. В този смисъл дружествата откроиха значителния обем от дейности, извършени през годината, включително подготвени стотици километри просеки, разчистени в по-широка площ съгласно новите изисквания, въведени през тази година със законодателни промени. Проведени са и поредица от срещи с областни управители и регионални инспекции
по горите. Подчертано бе, че новата нормативна рамка подпомага по-ефективното изпълнение на дейностите и повишава сигурността на електрозахранването през зимните месеци.
По-рано през есента Министерството на енергетиката проведе и традиционната инспекция за готовността на енергийните дружества за безаварийна работа през есенно-зимния период - както техническото им състояние, така и задължението за осигуряване на резерви от горива.
Проверките на място показаха, че енергопроизводствените и топлофикационните дружества са в готовност за работа през зимния сезон. В централите са приключили планираните ремонти и са осигурени необходимите резерви от твърди и течни горива. Сформирани са щабове за изпълнение на аварийни ремонти. Създадена е организация с териториалните структури на МВР и противопожарните служби за координация с местната власт при възникване на тежки условия и провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни работи.
Хидротехническите съоръжения също са подготвени, като наличният завирен обем в язовирите, стопанисвани от НЕК, надхвърля 67% – с близо 6 процентни пункта повече спрямо същия период на предходната година. "Булгартрансгаз“ поддържа газовата инфраструктура в надеждно състояние, а ПГХ "Чирен“ е запълнено на 84% от капацитета към 27 октомври.
Жечо Станков на среща с електроразпределителните дружества
