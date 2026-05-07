Всички автомобили, паркирани по трасето, по което ще премине първият етап от колоездачната колона на Giro d’Italia, трябва да бъдат преместени най‑късно до 08:00 ч. на 8 май. Това съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Автомобилите, които не бъдат преместени в срок, ще бъдат репатрирани.

Засегнати са паркингите на:

• Северен плаж

• ул. "Демокрация“

• ул. "24‑ти Черноморски пехотен полк“

• бул. "Буляр“

• бул. "Иван Вазов“

Собствениците на репатрираните автомобили ще получат информация къде са оставени техните превозни средства.

От Община Бургас се извиняват за причиненото неудобство и призовава за съдействие от страна на собствениците.