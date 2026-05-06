Бургас е обхванат от истинска еуфория часове преди официалното представяне на отборите-участници в Giro d’Italia, като билетите за церемонията в Летния театър вече са напълно разпродадени. Пред съоръжението се извиха дълги опашки от почитатели, желаещи да се докоснат до атмосферата на едно от най-престижните колоездачни състезания в света.

Огромният интерес към събитието наложи предприемането на допълнителни мерки, информира БНТ. За да удовлетворят желанието на жителите и гостите на града да проследят церемонията, от Община Бургас монтираха два големи LED екрана на ключови локации.

Едната видеостена е разположена в непосредствена близост до паметника на Георги Калоянчев, а втората – на площад "Атанас Сиреков“ точно пред сградата на Общината. На тези екрани днес ще се предава директно официалното представяне на елитните тимове. Важно е да се отбележи, че екранът пред Общината ще остане на място и през следващите дни, за да излъчва на живо етапите от надпреварата на 8 и 9 май.

Организаторите уточняват, че вратите на Летния театър ще бъдат отворени след 17:00 часа, като достъпът до вътрешността е строго ограничен само за притежатели на хартиени или онлайн билети. Началото на тържествената церемония е обявено за 18:00 часа, като апелът към публиката е да предвиди достатъчно време за придвижване и заемане на местата си.