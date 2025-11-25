Сподели close
Най- после! Любимата за бургазлии велоалея за "Сарафово“ вече е прехвърлена за управление и стопанисване на Община Бургас и можем да пристъпим към реални дейности по брегоукрепване и възстановяването ѝ! Надявам се до лятото да финализираме първия етап. Това написа в социалните мрежи след инспекция на пропадналия участък кметът на Бургас Димитър Николов.

"Пет години Община Бургас чака да получи възможност да възстанови пропадналата велоалея, защото досега теренът беше държавен. Това ни пречеше да осигурим средствата. След решение на Министерския съвет и подписа на областния управител теренът е прехвърлен за управление и стопанисване на Община Бургас“, каза Николов.

Вече се работи по изграждането на пешеходна и велоалея, ще се възстанови осветлението и ще бъде укрепен брегът.