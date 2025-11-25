Димитър Николов.
"Пет години Община Бургас чака да получи възможност да възстанови пропадналата велоалея, защото досега теренът беше държавен. Това ни пречеше да осигурим средствата. След решение на Министерския съвет и подписа на областния управител теренът е прехвърлен за управление и стопанисване на Община Бургас“, каза Николов.
Вече се работи по изграждането на пешеходна и велоалея, ще се възстанови осветлението и ще бъде укрепен брегът.
Ето как върви възстановяването на велоалеята за "Сарафово"
