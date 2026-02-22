Пореден етап от възстановяването на велоалеята в "Сарафово"
© БНТ
Около 1,3 км е дължината на трасето, което трябва да се укрепи и възстанови. За да се предпази алеята от морската абразия ще бъде направено и заскаляване, което е с ширина от 10 метра. Екипите, които работят на терен вече направиха аварийно укрепване и нова скална бронировка в началото на алеята.
Проблемът с велоалеята е от дълги години. Още през 2023 година вследствие на силен вятър и мощно вълнение част от нея пропадна в морето. Това я направи напълно неизползваема. За да стигнат до квартала, пешеходци и велосипедисти трябваше да минават по селскостопански път, информира БНТ.
През ноември миналата година велоалеята за Сарафово беше прехвърлена за управление и стопанисване на Община Бургас, а местната управа пристъпи към реални дейности по брегоукрепване и възстановяването ѝ.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
ВМС показаха кадри от огледа на потъналия кораб край Маслен нос
17:36 / 21.02.2026
Автомобил изгоря напълно на пътя Бургас - Созопол
14:37 / 21.02.2026
Лоша новина за потъналия край Бургас кораб
11:48 / 21.02.2026
Намериха Елена! Жива и здрава е!
18:57 / 20.02.2026
Изчезна тийнейджърка в Бургас! Помогнете да открием Елена
17:39 / 20.02.2026
Кукери наричаха за здраве и благоденствие пред сградата на Община...
16:59 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.