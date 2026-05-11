По Черноморието днес ще преобладава слънчево време, съобщават от НИМХ. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие и на места там ще превали краткотраен дъжд. Възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°. В Бургас температурите ще са между 15° и 20°.

Море

Температурата на морската вода ще е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В страната

Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 23°.

В планините

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен югозападен вятър, по-най-високите върхове на Рила и Пирин умерен и силен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра - около 10°.