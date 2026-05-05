Както Burgas24.bg съобщи на 8 и 9 май Бургас приема финала на първия етап и старта на втория етап от колоездачната обиколка Giro d’Italia. Легендарното състезание избра България за своето голямо начало (Grande Partenza). Това обаче изисква затварянето на много улици и главни пътни артерии.

На 8 май 11:30 до 17 часа жителите на к/с "Меден рудник“ ще могат да стигнат до центъра на Бургас през Горно Езерово – Долно Езерово – ул. "Одрин“. Тези, които искат да продължат към АМ "Тракия" могат да преминат по пътя покрай Лукойл - кв. "Ветрен".

Пътуващите от града към комплекса могат да използват обратния маршрут – от ул. "Одрин“ – Долно Езерово – Горно Езерово – к/с "Меден рудник“.

Идващите от ГКПП Малко Търново ще могат да минат през Маринка – Твърдица – "Меден рудник“ и от там да ползват описания обходен маршрут към Бургас.

В петък и събота на всички възлови места и входовете на града ще има екипи на полицията, които ще насочват водачите към възможните обходни маршрути.

На 8 май от 12 до 14:40 часа път I-9 (Бургас – Сарафово) ще бъде затворен и в двете посоки. Жителите на кв. "Сарафово“ и пътниците на летище Бургас трябва да планират пътуването си така, че да избегнат затварянето на отсечката. В този период ще могат да се движат само и единствено автомобили на специален режим – линейки, пожарни и патрулни коли.

На 9 май ще има и две възможности за пресичане на града. Това са кръговото кръстовище на Метро и улицата пред Гаров площад. Платното от страната на жп гарата ще бъде организирано с двупосочно движение.

Интерактивна карта на затворените улици и осигурените буферни паркинги можете да видите ТУК.